Пекин покинет топ-200 самых загрязненных городов мира - Reuters

Смог в Пекине (скриншот из видео Wall Street Journal)

Китайская столица еще до конца года может выпасть из списка 200 самых загрязненных городов мира: концентрация опасного смога в августе упала в Пекине до самого низкого уровня за всю историю наблюдений. Как пишет Reuters, об этом свидетельствуют собранные сегодня, 12 сентября, данные компании IQAir.

Как отмечает агентство, столица КНР "оказалась на передовой войны с загрязнением, начатой в 2014 году, и работала над тем, чтобы остановить и переместить в другие места многие предприятия, улучшить стандарты топлива, сократить выбросы и потребление угля как в городе, так и в близлежащих регионах".

По данным специалистов швейцарской компании, специализирующейся в области качества воздуха, его загрязнение в 2019-м, вероятно, все же будет в четыре с лишним раза выше, чем рекомендуемое ВОЗ среднегодовое значение концентрации PM2,5 (мелкие твердые частицы) в 10 мкг на кубометр, а также выше, чем в собственном нацстандарте Китая (35 мкг).

В первые восемь месяцев этого года средняя часовая концентрация PM2,5 в Пекине составляла 42,6 мкг: это на 19,3% ниже, чем в прошлом году. Среднечасовая концентрация PM2,5 в августе составляла уже 22,1 мкг. Это самый низкий среднемесячный показатель с начала записей в апреле 2008 года.

IQAir - швейцарская компания-производитель систем очистки воздуха. В 2017 году выпустила AirVisual - станции контроля качества воздуха в помещении и на улице. Данные со станций собираются на одном сервере и предоставляется через приложение и веб-сайт AirVisual.

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