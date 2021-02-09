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Пение птицы помогло пресечь попытку повлиять на выборы президента в Эквадоре

09.02.2021, 22:56
Пение птицы помогло пресечь попытку повлиять на выборы президента в Эквадоре - Фото
Птица тинаму (Фото: Flickr/Liz Southworth)

Пение птицы помогло доказать, что видео, на котором якобы "колумбийские партизаны" поддерживают кандидата на пост президента Эквадора Андресу Араусу, фальшивое. Об этом сообщает The Guardian.

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На видео, опубликованном в социальных сетях перед первым туром выборов 7 февраля, трое вооруженных мужчин в масках стояли перед красно-черным флагом ELN – крупнейшего партизанского отряда Колумбии – и выражали поддержку левому кандидату Араусу.

Орнитолог услышал на видео свист тусклого скрытохвоста — птицы из семейства тинаму, которая обитает только в сухих лесах на западе Эквадора и Перу.

Это доказало, что запись сделана не в колумбийских джунглях, как подписали ее авторы, и сняты на видео не партизаны.

Как отмечается, колумбийские военные ранее использовали орнитологов для поиска заложников по аудиозаписям, но случай с тинамо – это первый раз, когда подобную практику использовали для разоблачения фейковых партизан.

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Наталия Медведева
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эквадор птица фейк
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