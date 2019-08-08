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Пенсионерка в Германии разбила 10 авто в ДТП на парковке: фото

Пенсионерка в Германии разбила 10 авто в ДТП на парковке: фото - Фото
Парковка. Фото: полиция Магдебурга.
08.08.2019, 17:13

75-летняя пенсионерка заявила, что она не помнит аварию

В немецком Магдебурге 75-летняя пенсионерка разбила 10 авто в ДТП на парковке. Об этом сообщает Volksstimme со ссылкой на местную полицию. 

Как сообщили в полиции, женщина хотела припарковать свой автомобиль Mazda на парковочном месте. Во время маневрирования она ударила две машины, повредив их. Она пыталась припарковать между ними свое авто. 

После этого пенсионерка решила дать задний ход, ударившись в третий припаркованный автомобиль. Сдав вперед она снова ударилась в машину, которая по инерции ударила еще два авто.

Издание отмечает, что женщина снова пробовала выехать, но из-за заблокированного рулевого управления ездила по кругу и продолжала бить машины. 

Пенсионерка не получила серьезных травм, потому что у нее сработали подушки безопасности. После аварии она заявила, что ничего не помнит. 

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дтп Германия пенсионерка
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