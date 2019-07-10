Пентагон назвал стоимость военного парада ко Дню независимости

Празднование Дня независимости США обошлось Пентагону в $1,2 млн. Об этом сообщает CBS News.
По данным оборонного ведомства, эта цифра не отражает полную стоимость мероприятия для налогоплательщиков, но она включает в себя стоимость летных часов и перевозки танков и платформ боевых машин.
В Пентагоне отметили, что ранее были потрачены сопоставимые суммы, если не больше, на другие мероприятия.
Например, неделя флота в Сан-Франциско в 2017 году обошлась в $1,8 млн, а на аналогичное мероприятие в Лос-Анджелесе потратили $1,6 млн.
4 июля в Вашингтоне впервые за 27 лет прошел военный парад ко Дню независимости США. Главным его инициатором был президент США Дональд Трамп.