Пентагон перебросил в Европу бомбардировщики B-1B Lancer – фото

На базу Фэрфорд в Великобритании прибыли четыре американских стратегических бомбардировщики B-1B Lancer. Об этом сообщает Европейское командование США.

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B-1B Lancer, дополнительное оборудование и персонал были переброшены в Великобританию в среду, 6 октября, для выполнения миссии оперативной группы бомбардировщиков.

В сообщении отмечается, что Европейское командование вместе со Стратегическим командованием США проводят подобные операции регулярно с 2018 года. Для миссий кроме B-1B Lancer задействуют B-52H Stratofortress и B-2 Spirit.

"Обучаясь и интегрируясь с нашими союзниками и партнерами, мы расширяем нашу способность адаптироваться к вызовам и противостоять противникам в контексте глобальной безопасности", – сказал командующий американских ВВС в Европе и Африке генерал Джефф Харригян.

При перелете в Европу американские самолеты сопровождали истребители британских Королевских ВВС.

В апреле 2021-го ЕКА США перевело в Польшу несколько десятков истребителей, отрабатывая ситуацию, где может понадобиться экстренная переброска боевой авиации.

4 октября стало известно, что США разместят в Европе эскадрилью истребителей пятого поколения F-35A. Прибытие первых самолетов ожидается зимой.

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Елизавета Кумбер

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