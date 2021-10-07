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Пентагон перебросил в Европу бомбардировщики B-1B Lancer – фото

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2021, 12:58
Пентагон перебросил в Европу бомбардировщики B-1B Lancer – фото - Фото
Бомбардировщики B-1B Lancer (Фото: Douglas C. Brunelle/EPA)

На базу Фэрфорд в Великобритании прибыли четыре американских стратегических бомбардировщики B-1B Lancer. Об этом сообщает Европейское командование США.

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B-1B Lancer, дополнительное оборудование и персонал были переброшены в Великобританию в среду, 6 октября, для выполнения миссии оперативной группы бомбардировщиков.

Бомбардировщики B-1B Lancer (Фото: пресс-служба U.S. European Command)

В сообщении отмечается, что Европейское командование вместе со Стратегическим командованием США проводят подобные операции регулярно с 2018 года. Для миссий кроме B-1B Lancer задействуют B-52H Stratofortress и B-2 Spirit.

Бомбардировщик B-1B Lancer (Фото: пресс-служба U.S. European Command)

"Обучаясь и интегрируясь с нашими союзниками и партнерами, мы расширяем нашу способность адаптироваться к вызовам и противостоять противникам в контексте глобальной безопасности", – сказал командующий американских ВВС в Европе и Африке генерал Джефф Харригян.

При перелете в Европу американские самолеты сопровождали истребители британских Королевских ВВС.

Смотрите также: Украинские истребители впервые сопровождали американские бомбардировщики: видео

Елизавета Кумбер
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ВВС США бомбардировщик b-1b lancer Фэрфорд Джефф Харригян
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