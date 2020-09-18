Первый глава независимой Беларуси считает, что происходит поглощение его страны Россией

Станислав Шушкевич убежден, что "Лукашенко давно просадил всю страну"

Председатель Верховного Совета Республики Беларусь (1991—1994) Станислав Шушкевич убежден, что сейчас происходит "поглощение" Беларуси Россией под руководством Владимира Путина. Об этом он сказал в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером".

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Первый руководитель независимой Беларуси обвинил Александра Лукашенко в фальсификации результатов президентских выборов и насилии против мирных граждан.

На вопрос, не является ли то, что происходит, "мягким поглощением" Беларуси путинской Россией, Шушкевич ответил: "Это просто поглощение. Потому что Лукашенко давно просадил всю страну. Купается в роскоши, в общем-то, элита, которая к нему приближена, у остальных ситуация очень плохая".

Шушкевич сказал, что в Беларуси зарплаты в три раза ниже, чем в соседних Польше, Литве и Эстонии, "а по телевизору все время звучит подобная ахинея о том, что нам угрожают, мы должны спасаться, закрывать границы, проводить учения...".

При этом Шушкевич отметил, что людей, которые верят в это, в Беларуси "не так уж много".

Путин был одним из трех лидеров государств, которые поздравили Лукашенко с "избранием президентом".

27 августа Путин заявил, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв российских силовиков , которые "помогут Беларуси при необходимости".

14 сентября на встрече с Лукашенко в Сочи Путин заявил , что Россия предоставит Беларуси кредит в $1,5 млрд.







Вадим Ребрина

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