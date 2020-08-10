Выборы президента Беларуси. Путин, Си Цзиньпин и Токаев уже поздравили Лукашенко

По мнению российского лидера, дальнейшее развитие отношений Беларуси и РФ под руководством Лукашенко "отвечает коренным интересам братских народов"

Еще до окончания подсчета бюллетеней белорусского президента Александра Лукашенко первыми поздравили с переизбранием коллеги Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин - из РФ, Казахстана и Китая соответственно.

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Российский лидер отметил, пишет пропагандистский ресурс ТАСС, что развитие отношений РФ и РБ "отвечает коренным интересам братских народов".

Токаев считает, что итоги выборов "свидетельствуют о народной поддержке вашего (Лукашенко, - ред.) стратегического курса".

Си написал президенту РБ, сообщает Белта, что под его руководством Беларусь "обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства", и добавил, что "Китай и Беларусь являются железными братьями и всепогодными партнерами".

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Евгений Пилипенко

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