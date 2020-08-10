Выборы президента Беларуси. Путин, Си Цзиньпин и Токаев уже поздравили Лукашенко
По мнению российского лидера, дальнейшее развитие отношений Беларуси и РФ под руководством Лукашенко "отвечает коренным интересам братских народов"
Еще до окончания подсчета бюллетеней белорусского президента Александра Лукашенко первыми поздравили с переизбранием коллеги Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин - из РФ, Казахстана и Китая соответственно.
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Российский лидер отметил, пишет пропагандистский ресурс ТАСС, что развитие отношений РФ и РБ "отвечает коренным интересам братских народов".
Токаев считает, что итоги выборов "свидетельствуют о народной поддержке вашего (Лукашенко, - ред.) стратегического курса".
Си написал президенту РБ, сообщает Белта, что под его руководством Беларусь "обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства", и добавил, что "Китай и Беларусь являются железными братьями и всепогодными партнерами".
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- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК РБ объявил утром, что Лукашенко побеждает с цифрой свыше 80%. Его конкурентка Светлана Тихановская не согласна с итогами выборов.
- Люди во многих городах страны вышли на протесты. Начались разгоны и перебои со связью, многие сайты "лежат", другие с трудом загружаются.
- В ночь на 10 августа в Минске автозак въехал в толпу, также стреляли по демонстрантам. Тихановская не присоединилась к акциям и хочет "защищать победу законными способами".
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