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Первый случай COVID-19 был во Франции за месяц до официального подтверждения

Первый случай COVID-19 был во Франции за месяц до официального подтверждения - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
05.05.2020, 16:54

ВОЗ призвала все страны расследовать любые подозрительные случаи, которые появились в конце прошлого года

Первый случай коронавируса COVID-19 появился во Франции еще 27 декабря, почти за месяц до того, как французское правительство заявило о первых случаях, и за три дня того, как о первых случаях сообщил Китай. Во всемирной организации здоровья заявили, что не удивлены этим, пишет Reuters.

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ВОЗ призвала все страны расследовать любые подозрительные случаи, которые появились в конце прошлого года.

"Это дает совершенно новую картину всего", - заявил представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер на брифинге ООН в Женеве. "Полученные данные помогут лучше понять распространение вируса COVID-19", - сказал он.

Впервые о COVID-19 власти Китая сообщили Всемирной организации здоровья 31 декабря 2019 г, и ранее считалось, что в Европе вирус начал распространяться в январе.

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Недавно в одной из больниц во Франции повторно проверили старые образцы пациентов с пневмонией и обнаружили, что 27 декабря лечили человека, у которого был COVID-19, почти за месяц до того, как французское правительство подтвердило первые случаи.

Вместе с тем издание South China Morning Post сообщало со ссылкой на правительственные данные, с которыми ознакомились журналисты, что первый случай нового коронавируса в Китае был зафиксирован 17 ноября 2019 г.

  • 23 января ВОЗ еще отказывалась объявлять из-за коронавируса чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, имеющую международное значение. На тот момент в ВОЗ были зарегистрированы 584 случая заболевания, 17 случаев смерти. Все случаи смерти зарегистрированы в Китае. Случаи заражения появились в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Таиланде, США и Вьетнаме.
  • 30 января ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию.
  • 11 марта была объявлена пандемия коронавируса COVID-19.
  • На утро 5 мая в мире заразились 3 646 201 человек, 1 200 170 пациентов выздоровели, умерли 252 241 человек. В Украине по состоянию на утро 5 мая - 12 697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 316 летальных, 1875 пациентов выздоровели. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Вадим Ребрина
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