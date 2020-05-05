Первый случай COVID-19 был во Франции за месяц до официального подтверждения

Первый случай коронавируса COVID-19 появился во Франции еще 27 декабря, почти за месяц до того, как французское правительство заявило о первых случаях, и за три дня того, как о первых случаях сообщил Китай. Во всемирной организации здоровья заявили, что не удивлены этим, пишет Reuters.
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ВОЗ призвала все страны расследовать любые подозрительные случаи, которые появились в конце прошлого года.
"Это дает совершенно новую картину всего", - заявил представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер на брифинге ООН в Женеве. "Полученные данные помогут лучше понять распространение вируса COVID-19", - сказал он.
Впервые о COVID-19 власти Китая сообщили Всемирной организации здоровья 31 декабря 2019 г, и ранее считалось, что в Европе вирус начал распространяться в январе.
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Недавно в одной из больниц во Франции повторно проверили старые образцы пациентов с пневмонией и обнаружили, что 27 декабря лечили человека, у которого был COVID-19, почти за месяц до того, как французское правительство подтвердило первые случаи.
Вместе с тем издание South China Morning Post сообщало со ссылкой на правительственные данные, с которыми ознакомились журналисты, что первый случай нового коронавируса в Китае был зафиксирован 17 ноября 2019 г.