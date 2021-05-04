Первый вице-премьер Чехии хотел обменять России расследование взрывов на Спутник V – СМИ

Первый вице-премьер Чехии, министр внутренних дел Ян Гамачек якобы планировал обменять у России отсрочку расследования взрывов на складах во Врбетице на миллион доз российской вакцины от коронавируса Спутник V. Об этом со ссылкой на источники сообщает чешское издание Seznam Zprávy.

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Согласно данным источников, Гамачек озвучил свой план 15 апреля (информация о причастности ГРУ РФ ко взрывам во Врбетице была обнародована 17 апреля) во время встречи в его рабочем кабинете в Министерстве внутренних дел.

На встрече присутствовали посол Чехии в России Витезслав Пивонька, директор Управления внешних связей и информации (разведки) Марек Шимандл, директор военной разведки Ян Бероун и начальник полиции Ян Швейдар. Позже к ним присоединился генпрокурор Павел Земан. Они подтвердили факт такой встречи и своего участия в ней, однако отказались комментировать ее содержание.

Согласно источникам издания, Гамачек сообщил участникам встречи настоящие планы своей поездки в Москву. Все они на тот момент уже знали о выводах следствия по делу о взрывах.

План Гамачека состоял в том, чтобы предложить России соглашение: расследование дела в Чехии будет отложено, в обмен РФ предоставит миллион доз Спутника V, а президент РФ Владимир Путин встретится со своим американским коллегой Джо Байденом в Праге, пишет издание.

Источники журналистов сообщили, что когда Гамачек озвучил свой план, "присутствующие пришли в ужас". Они отговорили его от этой идеи.

Согласно информации издания, первого вице-премьера изначально поддерживал посол Пивонька, но он также изменил свое мнение по настоянию руководителей полиции и спецслужб.

Гамачек опровергает информацию о содержании встречи. "Это полная чушь, я не знаю, кто вам это сказал", – заявил он журналистам.

В середине апреля 2021 года между Чехией и РФ вспыхнул сильнейший дипломатический скандал: первая выслала дипломатов-"агентов ГРУ" по подозрению в причастности к взрывам арсенала в 2014 году.

20 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что закупка Спутника V "больше не обсуждается".

На днях фармрегулятор Бразилии обнаружил в составе Спутника V "способный к размножению аденовирус" и рекомендовал запретить ввоз вакцины в страну.







Вадим Ребрина

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