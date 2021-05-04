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Первый вице-премьер Чехии хотел обменять России расследование взрывов на Спутник V – СМИ

04.05.2021, 19:53
Первый вице-премьер Чехии хотел обменять России расследование взрывов на Спутник V – СМИ - Фото
Ян Гамачек (Фото: Flickr/PES Communications)

Первый вице-премьер Чехии, министр внутренних дел Ян Гамачек якобы планировал обменять у России отсрочку расследования взрывов на складах во Врбетице на миллион доз российской вакцины от коронавируса Спутник V. Об этом со ссылкой на источники сообщает чешское издание Seznam Zprávy.

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Согласно данным источников, Гамачек озвучил свой план 15 апреля (информация о причастности ГРУ РФ ко взрывам во Врбетице была обнародована 17 апреля) во время встречи в его рабочем кабинете в Министерстве внутренних дел.

На встрече присутствовали посол Чехии в России Витезслав Пивонька, директор Управления внешних связей и информации (разведки) Марек Шимандл, директор военной разведки Ян Бероун и начальник полиции Ян Швейдар. Позже к ним присоединился генпрокурор Павел Земан. Они подтвердили факт такой встречи и своего участия в ней, однако отказались комментировать ее содержание.

Согласно источникам издания, Гамачек сообщил участникам встречи настоящие планы своей поездки в Москву. Все они на тот момент уже знали о выводах следствия по делу о взрывах.

План Гамачека состоял в том, чтобы предложить России соглашение: расследование дела в Чехии будет отложено, в обмен РФ предоставит миллион доз Спутника V, а президент РФ Владимир Путин встретится со своим американским коллегой Джо Байденом в Праге, пишет издание.

Источники журналистов сообщили, что когда Гамачек озвучил свой план, "присутствующие пришли в ужас". Они отговорили его от этой идеи.

Согласно информации издания, первого вице-премьера изначально поддерживал посол Пивонька, но он также изменил свое мнение по настоянию руководителей полиции и спецслужб.

Гамачек опровергает информацию о содержании встречи. "Это полная чушь, я не знаю, кто вам это сказал", – заявил он журналистам.



Вадим Ребрина
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чехия вакцина Ян Гамачек коронавирус Спутник V врбетица
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