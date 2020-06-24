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Пилоты разбившегося в Карачи самолета отвелкались, обсуждали COVID-19 – министр

Пилоты разбившегося в Карачи самолета отвелкались, обсуждали COVID-19 – министр - Фото
Авиакатастрофа в Пакистане (фото - ЕРА)
24.06.2020, 16:53

Министр авиации Пакистана Хан говорит, что пилоты разбившегося самолета проигнорировали предупреждения, отвлекаясь на разговоры о коронавирусе

Пилоты пассажирского самолета Pakistan International Airways, который разбился в прошлом месяце у города Карачи, якобы не были сфокусированы на полете, поскольку отвлекались на разговоры об эпидемии коронавируса. Об этом рассказал министр авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан, отчитывая о катастрофе в парламенте, передает Reuters.

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По словам чиновника, самолет был 100% исправен, а пилоты опытны, однако коронавирус доминировал над их разумом, поскольку от эпидемии пострадали их семьи.

"Несколько предупреждений о превышении скорости, отсутствии шасси и приближении к земле, были проигнорированы. Они заходили на посадку ​​с убранным шасси", - сообщил чиновник.

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Он также сказал, что пилоты заходили на посадку со слишком большой высоты. Их предупреждали диспетчеры, однако пилот ответил, что разберется и продолжил обсуждать с коллегой эпидемию.

В отчете, который оказался в распоряжении Reuters, нет данных о разговоре пилотов о вирусе, однако указано, что они не следовали установленным протоколам.

  • 22 мая в пакистанском городе Карачи разбился пассажирский самолет Airbus A320, на борту которого находились около 100 человек. Лайнер рухнул на жилой квартал. Погибли 97 человек на борту, двое выжили. Как передает The Guardian, на земле никто не погиб, но были раненые.

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Марк Сировой
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