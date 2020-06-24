Пилоты разбившегося в Карачи самолета отвелкались, обсуждали COVID-19 – министр

Пилоты пассажирского самолета Pakistan International Airways, который разбился в прошлом месяце у города Карачи, якобы не были сфокусированы на полете, поскольку отвлекались на разговоры об эпидемии коронавируса. Об этом рассказал министр авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан, отчитывая о катастрофе в парламенте, передает Reuters.
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По словам чиновника, самолет был 100% исправен, а пилоты опытны, однако коронавирус доминировал над их разумом, поскольку от эпидемии пострадали их семьи.
"Несколько предупреждений о превышении скорости, отсутствии шасси и приближении к земле, были проигнорированы. Они заходили на посадку с убранным шасси", - сообщил чиновник.
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Он также сказал, что пилоты заходили на посадку со слишком большой высоты. Их предупреждали диспетчеры, однако пилот ответил, что разберется и продолжил обсуждать с коллегой эпидемию.
В отчете, который оказался в распоряжении Reuters, нет данных о разговоре пилотов о вирусе, однако указано, что они не следовали установленным протоколам.
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