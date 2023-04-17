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Планировал теракты в Европе. США в Сирии ликвидировали одного из топ-террористов ИГИЛ

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2023, 14:19
Планировал теракты в Европе. США в Сирии ликвидировали одного из топ-террористов ИГИЛ - Фото
Военные США (Фото: ua.depositphotos.com)

Американские военные 17 апреля с помощью вертолета совершили рейд на северо-востоке Сирии, во время которого ликвидировали одного из главарей террористической организации Исламское государство. Об этом сообщает CNN.

По словам представителя Центрального командования США Джо Буччино, лидер ИГИЛ отвечал за планирование терактов на Ближнем Востоке и в Европе.

Полковник не назвал имени террориста. Он отметил, что во время удара также были уничтожены два других вооруженных лица.

Буччино добавил, что ни один американский военный во время рейда не пострадал, вертолет повреждений не получил.

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Олег Васьків
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террористическая группировка Сирия исламское государство терорист игил
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