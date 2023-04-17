Планировал теракты в Европе. США в Сирии ликвидировали одного из топ-террористов ИГИЛ

Американские военные 17 апреля с помощью вертолета совершили рейд на северо-востоке Сирии, во время которого ликвидировали одного из главарей террористической организации Исламское государство. Об этом сообщает CNN.

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По словам представителя Центрального командования США Джо Буччино, лидер ИГИЛ отвечал за планирование терактов на Ближнем Востоке и в Европе.

Полковник не назвал имени террориста. Он отметил, что во время удара также были уничтожены два других вооруженных лица.

Буччино добавил, что ни один американский военный во время рейда не пострадал, вертолет повреждений не получил.

В феврале 2022 года в Белом доме рассказали, что американские военные провели успешную контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии и ликвидировали Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Кураши.

В июле того же года Центральное командование США заявило об уничтожении одного из лидеров "Исламского государства" Махера аль-Агала.

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Олег Васьків

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