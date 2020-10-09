Планировали начать гражданскую войну в США: американские спецслужбы раскрыли заговорщиков

Федеральное бюро расследований США заявляет о раскрытии группы заговорщиков, планировавших свержение и похищение губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер. Задержанные подозреваемые "хотели начать гражданскую войну в стране", сообщает BBC News.

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13 человек обвиняются в терроризме, незаконном хранении оружия, планировании похищения и т.д. По данным следствия, задержанные хотели собрать группу из около 200 человек, штурмовать Капитолий, взять в плен ряд чиновников и провести над ними "суд по делу о госизмене". Они надеялись реализовать свой план до ноябрьских президентских выборов.

Также в прокуратуре заявляют, что подозреваемые хотели начать гражданскую войну. ФБР удалось узнать об этих планах благодаря агенту под прикрытием, внедренному в среду заговорщиков.

Гретхен Уитмер, которую хотели похитить, критикуют за введение строгих карантинных мер в штате в связи с COVID-19.