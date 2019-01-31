По пути в Венесуэлу "золотой" Boeing РФ загрузили деньгами: СМИ

Фото: erofeyairline.ru

Российский Boeing 757, который ранее вылетел из Москвы в Каракас, совершил по пути в Венесуэлу посадку в Дубае. Об этом пишет Новая Газета.

Также Boeing садился в Марокко и Кабо-Верде - островном государстве в западной Африке, и только оттуда наконец отправился в Каракас.

Реклама

По информации НГ, в Дубае российский самолет встречали инкассаторские броневики центробанка ОАЭ, которые забрали золото и загрузили воздушное судно деньгами.

Также Новая Газета сообщает, что к январю 2019 года в ЦБ РФ хранилось около 30 тонн золота Венесуэлы.

Кроме того, российское издание отмечает, что "венесуэльское" золото могли продать в тех же ОАЭ, потому что сразу после посадки Boeing в Дубае Николас Мадуро заявил, что выделяет миллиард евро на благоустройство Венесуэлы.

При этом, рыночная стоимость 30 тонн золота составляет примерно $1,2 млрд.

Читайте также: Венесуэла стягивает к своей границе военную технику из РФ: видео

Ранее в парламенте Венесуэлы заявили о попытке вывоза из страны в Россию 20 тонн золота.

Позже также сообщалось о вылете российского Boeing из Каракаса. Вероятно, он был нагружен золотом.