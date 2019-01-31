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31.01.2019, 15:51

По пути в Венесуэлу "золотой" Boeing РФ загрузили деньгами: СМИ

По пути в Венесуэлу "золотой" Boeing РФ загрузили деньгами: СМИ - Фото
Фото: erofeyairline.ru

В Дубае с летевшего в Венесуэлу российского Boeing 757 выгрузили золото, а потом загрузили его валютой, сообщают российские СМИ

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Российский Boeing 757, который ранее вылетел из Москвы в Каракас, совершил по пути в Венесуэлу посадку в Дубае. Об этом пишет Новая Газета.

Также Boeing садился в Марокко и Кабо-Верде - островном государстве в западной Африке, и только оттуда наконец отправился в Каракас.

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По информации НГ, в Дубае российский самолет встречали инкассаторские броневики центробанка ОАЭ, которые забрали золото и загрузили воздушное судно деньгами.

Также Новая Газета сообщает, что к январю 2019 года в ЦБ РФ хранилось около 30 тонн золота Венесуэлы.

Кроме того, российское издание отмечает, что "венесуэльское" золото могли продать в тех же ОАЭ, потому что сразу после посадки Boeing в Дубае Николас Мадуро заявил, что выделяет миллиард евро на благоустройство Венесуэлы.

При этом, рыночная стоимость 30 тонн золота составляет примерно $1,2 млрд.

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Ранее в парламенте Венесуэлы заявили о попытке вывоза из страны в Россию 20 тонн золота

Позже также сообщалось о вылете российского Boeing из Каракаса. Вероятно, он был нагружен золотом. 

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Теги: Россия, золото, венесуэла, boeing 757
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