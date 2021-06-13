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Победа над пандемией и защита планеты. Лидеры G7 выработали единую программу действий

13.06.2021, 19:30
Победа над пандемией и защита планеты. Лидеры G7 выработали единую программу действий - Фото
Саммит Большой семерки (Фото: EPA-EFE/NEIL HALL)

Лидеры Большой семерки выработали единую программу действий, направленных на победу над пандемией коронавируса, восстановление мировой экономики и защиту планеты. Об этом говорится в коммюнике лидеров G7 по итогам встречи 11-13 июня, опубликованном на сайте Европейского совета.

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Как отмечается, лидеры Большой семерки собрались, чтобы обсудить планы победы над COVID-19 и эффективное восстановление после пандемии.

Лидеры G7 согласовали общую повестку для глобальных действий:

1. Победа над пандемией и подготовка к будущему. Предпринять активные международные усилия по вакцинации мира, предоставив как можно больше безопасных вакцин как можно большему количеству людей. Общие обязательства G7 предусматривают в общей сложности предоставление более двух миллиардов доз вакцины.

2. Восстановление экономики, основанное на 12 триллионах долларов, выделенных во время пандемии.

3. Обеспечение будущего процветания мира, за счет более свободной и справедливой торговли, более устойчивой мировой экономики и более справедливой глобальной налоговой системы.

4. Защита планеты, благодаря сокращению выбросов и стремлению ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градусов.

"Мы обязуемся достичь нулевого уровня не позднее 2050 года, сократив вдвое наши коллективные выбросы за два десятилетия до 2030 года, увеличив и улучшив финансирование борьбы с изменением климата до 2025 года; и сохранить или защитить не менее 30% нашей суши и океанов к 2030 году", – говорится в завялении.

5. Укреплять партнерские отношения по всему миру. В G7 планируют развивать новое партнерство путем поэтапного изменения подхода к инвестициям в инфраструктуру, в том числе через инициативу по экологически чистому развитию.

6. Принятие ценностей демократии, свободы, равенства, верховенства закона и уважения прав человека в качестве прочной основы успеха в постоянно меняющемся мире. 

Как заявили лидеры Большой семерки, они будут стремиться продвигать эту открытую повестку дня в сотрудничестве с другими странами и в рамках многосторонней системы, основанной на правилах. В частности, мы надеемся на сотрудничество с нашими партнерами по G20 и со всеми соответствующими международными организациями для обеспечения более чистого, зеленого, свободного, справедливого и безопасного будущего для наших людей и нашей планеты.

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Наталия Медведева
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g7 коронавирус
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