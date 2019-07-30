Владимир Путин (фото - ЕРА)

38% россиян не хотели бы, чтобы Владимир Путин остался президентом страны-агрессора России после 2024 года. Об этом свидетельствуют данные опроса российского Левада-центра.

В мае 2018 года 27% придерживались этого мнения.

Хотели бы видеть Путина главой государства 54%, затруднились ответить 8% респондентов.

Фото: levada.ru

Максимума с июля 2001 года достигла доля россиян, считающих, что люди доверяют Путину, поскольку не видят, на кого еще могли бы положиться: так ответили 43% респондентов против 29% в 2016 году (в июле 2005 года и августе 2013 года было 42%), пишут российские пропагандистские Ведомости.

Опрос был проведен 18-24 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ на дому у респондента методом личного интервью.

Статистическая погрешность не превышает 3,4% для показателей.

5 июля 2019 года сообщалось, что 68% опрошенных россиян одобряло действия Путина.