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Почти чипирование. В Японии планируют идентифицировать людей по кровеносным сосудам

22.12.2020, 08:00
Почти чипирование. В Японии планируют идентифицировать людей по кровеносным сосудам - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Японии хотят внедрить новый метод распознавания личности – идентификация будет происходить при помощи сканирования сетки кровеносных сосудов. В октябре этого года местная компания Hitachi уже выпустила специальное устройство, позволяющее считывать "отпечатки" сосудов на пальцах, передает NHK.

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Предполагается, что такое распознавание можно будет активно применять в сфере торговли: покупатели смогут проводить оплату без наличных денег и карт. Считывающее устройство будет идентифицировать человека, а после – связываться с данными о его платежных картах, списывая оттуда необходимую сумму.

Ученые уверяют, что рисунок кровеносных сосудов намного сложнее обычных отпечатков пальцев, поэтому этот метод идентификации будет более точным и достоверным.

В будущем японцы также планируют применять распознавание по сосудам в сети отелей и гостиниц – при регистрации постояльцев и их заселении в номера.

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Дарья Мостовая
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