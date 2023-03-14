Под Киевом российские снайперы насиловали четырехлетнюю девочку и ее мать — Reuters

Украинская прокуратура обвинила двух российских оккупантов в изнасиловании четырехлетней девочки и ее матери в Броварах Киевской области, которая была деоккупирована в начале апреля 2022 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы прокуратуры.

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По данным следствия, 13 марта 2022 года российские оккупанты ворвались во двор дома в Броварах Киевской области, где проживала молодая семья.

Отмечается, что "военные избили отца четырехлетней девочки и заставили его, стоя на коленях, смотреть, как его жену принудительно насиловали несколько российских солдат".

В документах, оказавшихся в распоряжении журналистов Reuters, указано, что перед тем, как надругаться над девочкой, один из оккупантов сказал ей, что "сделает из нее женщину".

Reuters сообщает, что оба солдата были снайперами, в возрасте 32 и 28 лет. Журналисты добавили, что первый погиб, а младший, по имени Евгений Чернокнижный, вернулся в Россию.

В то же время, когда журналисты издания пытались выйти на Чернокнижного, трубку якобы взял его брат и заявил, что "Евгений умер".

В целом украинские следователи обвинили в сексуальном насилии 12 военнослужащих 15 отдельной мотострелковой бригады, совершивших ряд преступлений в четырех домах в Броварах во время оккупации в марте 2022 года.

Генеральная прокуратура Украины сообщает, что расследует более 71 000 сообщений о военных преступлениях, полученных после того, как Россия перебросила десятки тысяч военных через границу.

5 января 2023 года издание The New York Times опубликовало материал, в котором содержатся доказательства того, что российские командиры знали об изнасиловании или даже поощряли их.

7 марта Евросоюз впервые ввел санкции в отношении виновных в сексуальном насилии и нарушении прав женщин, в том числе против российских военных.

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Мілана Головань

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