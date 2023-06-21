Поиски "Титана". Самолет-разведчик услышал "звуки стука" в толще океана, но время истекает
Гидроакустические буи, разбросанные вчера в районе поисков пропавшего глубоководного батискафа "Титан" с людьми, якобы уловили повторяющиеся "звуки стука". По данным CNN, во внутренней записке Министерства внутренней безопасности США говорится, что каждые 30 минут канадский разведсамолет P-8 Poseidon регистрировал эти звуки.
Четыре часа спустя, после того как были развернуты дополнительные гидроакустические устройства, "стук" на позиции, близкой к месту бедствия, все еще был слышен.
21 июня Береговая охрана США подтвердила, что автоматические подводные аппараты, запущенные в толщу воды для поисков, были передислоцированы в ответ на сообщения о "стуке", чтобы выяснить его происхождение и не "зашумливать" эфир.
Данные с канадского самолета анализируют эксперты ВМС США.
Специалист по морским операциям Майк Уэлхэм сказал Sky News, что обнаружение шумов — "действительно хорошая новость", но указал, что развертывание спецоборудования и спасателей для эффективной работы на таких глубинах отнимает много времени.
По его словам, нынешние поиски – "это как если бы кто-то положил монетку в 50 пенсов на футбольное поле и попытался ее найти".
Береговая охрана США показала, какие сектора уже пройдены в попытках найти батискаф и по какому шаблону идет поиск:
Поиски на 10:59 по киевскому времени ни к чему не привели, но продолжаются.
В месте крушения "Титаника" глубина – около 3800 м.
- Единственный способ спасти людей на борту, если они еще живы, – поднять батискаф на поверхность.
- НАТО нечем поднять батискаф, да и люди изнутри сами не выйдут – аппарат закручен болтами наружной командой.
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