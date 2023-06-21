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"Титан". Літак-розвідник почув "звуки стукоту" в товщі океану, але час на пошуки спливає

Этот материал также доступен на русском
21.06.2023, 10:59
Фото: twitter.com/USCGNortheast

Гідроакустичні буї, розкидані вчора в районі пошуків зниклого глибоководного батискафа "Титан" з людьми, нібито вловили "звуки стуку", які повторювалися. За даними CNN, у внутрішній записці Міністерства внутрішньої безпеки США говориться, що кожні 30 хвилин канадський розвідлітак P-8 Poseidon реєстрував ці звуки.

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Чотири години потому, як були розгорнуті додаткові гідроакустичні пристрої, "стукіт" на позиції, близькій до місця лиха, все ще був чутний.

21 червня Берегова охорона США підтвердила, що автоматичні підводні апарати, запущені в товщу води для пошуків, були передислоковані у відповідь на повідомлення про "стукіт", щоб з'ясувати його походження і не "зашумлювати" ефір.

Дані з канадського літака аналізують експерти ВМС США.

ДОВІДКА. Гідроакустичні буї скидаються із літака у воду, де опускаються на необхідну глибину. Надводний поплавець з радіопередавачем також скидається для підтримки зв'язку між гідролокатором та літаком. Буї через певні проміжки часу випускають звук "пінгу", після чого чекають повернення відлуння від підводного об'єкта. Уловлений ехо-сигнал передають на надводний ретранслятор, який відправляє його на літак. Такі буї також можна застосовувати й для простого прослуховування звуків у воді (зазвичай моніторинг ворожих підводних човнів, пошуково-рятувальні операції та інше).

Фахівець з морських операцій Майк Велгем сказав Sky News, що виявлення шумів – "справді хороша новина", але зазначив, що розгортання спецобладнання та рятувальників для ефективної роботи на таких глибинах забирає багато часу.

За його словами, нинішні пошуки – "це якби хтось поклав монетку в 50 пенсів на футбольне поле і спробував її знайти".

Берегова охорона США показала, які сектори вже пройдені у спробах знайти батискаф і за яким шаблоном іде пошук:

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Пошуки на 10:59 за київським часом ні до чого не привели, але продовжуються.

У місці аварії "Титаніка" глибина – близько 3800 м.

  • Єдиний спосіб врятувати людей на борту, якщо вони живі, – підняти батискаф на поверхню.
  • НАТО не має чим підняти батискаф, та й люди зсередини самі не вийдуть – апарат закручений болтами зовнішньою командою.
Євген Пилипенко
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субмаринапідводний човентитанТитанікбатискафрятувальна операція
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