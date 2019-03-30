Пожар на предприятии под Киевом: есть пострадавший

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В результате пожара на территории предприятия по изготовлению армейского обмундирования пострадал один человек. Об этом сообщает ГСЧС.

Пострадавший госпитализирован.

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Напомним, пожар произошел в пгт. Ворзель на территории фирмы Темп-2000 в отдельно стоящем двухэтажном производственно-складском помещении.

"30 марта в 6:45 пожар на площади 1500 кв. м был ликвидирован, причина пожара устанавливается", - уточняет ГСЧС.

"В течение суток в результате принятых мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушения пожаров, проведения других спасательных мер спасены 4 человека, 77 зданий и 6 ед. автотракторной техники", - добавила служба.