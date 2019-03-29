Под Киевом горит предприятие, где шьют обмундирование: видео

Огонь (фото - depositphotos.com)

В Киевский области в городе Ворзеле масштабный пожар охватил помещения частного предприятия по изготовлению военного обмундирования. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области.

Возгорание произошло около 20 часов и охватило здание площадью 1500 кв.м.

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Жертв и пострадавших нет. Пожар тушат 35 пожарников и 7 единиц техники ГСЧС.

27 марта в Кропивницком, по сообщениям местных СМИ, прогремели несколько взрывов, возник пожар, а в соседних домах взрывной волной выбило окна.

В ГСЧС позже сообщили, что на территории автостоянки взорвались емкости с газом. Горело пять грузовых автомобилей (автоцистерны-заправщики газом), десять легковых автомобилей и кровля рядом расположенного двухэтажного здания (размером 40х12 м) на площади 200 кв. По данным прокуратуры, взрыв и пожар в Кропивницком произошел вследствие нарушения техники безопасности при транспортировке и перекачке газа между двумя автоцистернами.