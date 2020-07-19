Пожар в соборе святых Петра и Павла в Нанте. Полиция задержала первого человека

Полиция задержала беженца из Руанды, который отвечал за закрытие здания собора – защита и прокуроры не называют его подозреваемым

После пожара в здании в соборе Сен-Пьер-и-Сен-Поль в Нанте полицейские задержали волонтера. Об этом сообщает BBC.

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Отмечается, что волонтер, беженец из Руанды, отвечал за закрытие дверей собора за день до того, как пламя уничтожило витражи и великий орган внутри.

Адвокат задержанного, Квентин Шаберт, сказал, что "на данном этапе нет ничего, что могло бы связать моего клиента с пожаром".

В прокуратуре заявили, что хотели бы устранить несоответствия и что было бы преждевременно думать, что задержанный причастен к пожару.

"Мы должны соблюдать осторожность в отношении толкования этого содержания под стражей в полиции. Это нормальная процедура", – заявил государственный обвинитель Пьер Сеннес.

Мистер Сеннес добавил, что пожар, как полагают, возник в результате поджога – было обнаружено три очага возгорания.

Жан-Чарльз Новак, клерк в соборе, сказал французской газете Le Figaro, что волонтер был "человеком долга", у которого проблемы со здоровьем и "много пострадал в Руанде" - стране, которую он покинул несколько лет назад. По его словам, беженец обсуждал вопрос о продлении визы с местными чиновниками.

"Я не верю ни на секунду, что он мог поджечь собор. Это место, которое он обожествляет", - сказал Новак.

Утром 18 июля во французском соборе святых Петра и Павла в Нанте возник пожар .

. Продавец из расположенного рядом с собором газетного киоска сказал, что услышал взрыв перед тем, как пламя охватило здание. Правоохранители обнаружили три очага возгорания.

перед тем, как пламя охватило здание. Правоохранители обнаружили три очага возгорания. В апреле прошлого года в Соборе Парижской богоматери случился пожар , он был потушен за сутки. Пожар привел к обрушению шпиля и части крыши, а также повредил внутреннее убранство собора.

Наталия Медведева

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