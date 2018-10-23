Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
23.10.2018, 20:43

Пожарные в ФРГ устраивали поджоги, потому что им нравится тушить

Пожарные в ФРГ устраивали поджоги, потому что им нравится тушить - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

За три месяца они устроили 13 пожаров

Реклама
Реклама

Пожарные в немецком городе Нойс, вблизи Дюссельдорфа, умышленно устроили серию пожаров, поскольку они хотели что-нибудь потушить. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Трое молодых волонтеров местной пожарной службы в период между октябрем 2017 года и январем 2018 года совершили 13 поджогов.

В этом признался один из подозреваемых через своего адвоката. Он отметил, что причиной было "стремление тушить", а пожаров в городе явно не хватало. Адвокатов двух других подозреваемых озвучили похожую мотивацию своих клиентов.

Трое подозреваемых в возрасте от 20 до 23 лет поджигали грузовики, мотоциклы и дома. В целом их действия нанесли ущерб почти один миллион евро. Им грозит крупный штраф и заключение.

В июле в США причиной двух пожаров на фабрике стало самопроизвольное возгорание кукурузных чипсов в городе Остин, штат Техас. 

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: курьезы, курьез, Германия, пожарные
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Самовоспламеняющиеся чипсы в Техасе вызвали два пожара: фото
Происшествия Самовоспламеняющиеся чипсы в Техасе вызвали два пожара: фото
Германия и Австрия ужесточат пограничный контроль
Мир Германия и Австрия ужесточат пограничный контроль
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 