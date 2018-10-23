Пожарные в ФРГ устраивали поджоги, потому что им нравится тушить

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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За три месяца они устроили 13 пожаров

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Пожарные в немецком городе Нойс, вблизи Дюссельдорфа, умышленно устроили серию пожаров, поскольку они хотели что-нибудь потушить. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Трое молодых волонтеров местной пожарной службы в период между октябрем 2017 года и январем 2018 года совершили 13 поджогов.

В этом признался один из подозреваемых через своего адвоката. Он отметил, что причиной было "стремление тушить", а пожаров в городе явно не хватало. Адвокатов двух других подозреваемых озвучили похожую мотивацию своих клиентов.

Трое подозреваемых в возрасте от 20 до 23 лет поджигали грузовики, мотоциклы и дома. В целом их действия нанесли ущерб почти один миллион евро. Им грозит крупный штраф и заключение.

В июле в США причиной двух пожаров на фабрике стало самопроизвольное возгорание кукурузных чипсов в городе Остин, штат Техас.