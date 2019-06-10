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10.06.2019, 12:29

Политический кризис. Премьер Албании объявил местные выборы

Политический кризис. Премьер Албании объявил местные выборы - Фото
Фото: EPA

Президент Албании отменил назначенные на 30 июня муниципальные выборы, премьер-министр страны назвал его решение недействительным

В Албании обостряется политический кризис, премьер-министр Эди Рама 9 июня объявил, что муниципальные выборы пройдут в стране 30 июня, как и было запланировано. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Ранее, 8 июня, президент страны Илир Мета заявил об отмене голосования. "В нынешних условиях невозможны настоящие демократические и репрезентативные выборы", - заявил он.

Рама назвал этот шаг президента "недействительным". "Илир Мета вчера решил свою судьбу и лишился права оставаться в должности", - отметил премьер.

Конституционный суд Албании, который отвечает за решение таких конфликтов, не может вмешаться в ситуацию, поскольку в нем уже больше года нет кворума.

"Мета объявил об отмене выборов на фоне жестких протестов против правительства страны, которые продолжаются с февраля этого года", - отмечается в сообщении.

Последняя протестная акция состоялась 8 июня. Оппозиция требует проведения новых выборов и отставки Рамы, который занимает должность с 2013 года. Правящую Албанскую социалистическую партию и ее главу обвиняют в фальсификации результатов выборов и коррупции.

13 мая 2019 года правоцентристская оппозиция Албании призвала к новым акциям протеста в стремлении добиться отставки левого правительства и объявления новых парламентских выборов.

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Теги: Эди Рама, Албания, политический кризис, илир мета
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