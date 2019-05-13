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13.05.2019, 12:20

В Албании оппозиция призвала к новым акциям протеста

В Албании оппозиция призвала к новым акциям протеста - Фото
Фото: EPA

В США осудили проявления агрессии со стороны демонстрантов и призвали все стороны к сдержанности

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Правоцентристская оппозиция Албании призвала к новым акциям протеста в стремлении добиться отставки левого правительства и объявления новых парламентских выборов. Об этом сообщает Голос Америки.

После совещания своего руководства в воскресенье Демократическая партия заявила, что она проведет очередную акцию протеста в понедельник.

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В субботу тысячи демонстрантов собрались перед главным зданием правительства в Тиране, после чего протестующие переместились в другие районы города.

Демонстранты бросали петарды, коктейли Молотова и другие предметы, а сотрудники сил безопасности применили слезоточивый газ, когда некоторые участники акции прорвали оцепление полиции и попытались захватить здание правительства.

Демонстрантам не удалось проникнуть в здание. Позднее появились сообщения о столкновениях у здания парламента.

Оппозиция заявляет о подтасовках на парламентских выборах в 2017 году. Она разорвала отношения с парламентом, чтобы добиться проведения досрочных выборов. Социалистическое правительство премьер-министра Эди Рамы отвергает эти обвинения.

ЕС и США выразили поддержку правительству и призвали оппозицию вернуться в парламент и принять участие в местных выборах, назначенных на 30 июня.

"Мы находимся здесь с целью освободить Албанию от преступности и коррупции, чтобы Албания стала такой же, как и остальная Европа. Я призываю наших европейских и международных друзей не наказывать Албанию", - отметил лидер Демократической партии Лулзим Баша участникам митинга в Тиране.

Министр внутренних дел Сандер Леши сообщил, что в ходе столкновений пострадали 13 полицейских. Президент Албании Илир Мета призвал демонстрантов "избегать актов насилия и конфронтации", в то время как Рама осудил насилие и выразил поддержку полицейским.

Посольство США в Тиране осудило насилие со стороны демонстрантов и призвало все стороны к сдержанности.

"Лидеры протестов несут ответственность за установление спокойствия. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность", – говорится в заявлении дипломатической миссии.

ОБСЕ заявила, что "насилие – это не выход, но чрезмерная реакция на насилие также не поможет делу".

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Теги: США, протесты, обсе, Албания
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