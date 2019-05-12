В Албании произошли столкновения демонстрантов с полицией: фото

Фото: EPA

Участники антиправительственных протестов в столице Албании вступили в столкновения с силами безопасности республики. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Несколько тысяч протестующих собрались в субботу, 11 мая, перед зданием парламента в Тиране с требованием отставки председателя Совета министров Эди Рамы.

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Фото: EPA

"Они стали бросать в полицейских бутылки с зажигательной смесью и петарды, правоохранители в ответ применили слезоточивый газ и водометы. По словам представителей экстренных служб, не менее 12 сотрудников полиции получили ранения", - отмечается в сообщении.

Фото: EPA

16 февраля 2019 года в Албании на антиправительственном митинге произошли столкновения между тысячами сторонников албанской оппозиции и полицией.

Оппозиция требует проведения новых выборов и отставки Рамы, занимающего свою должность с 2013 года.

Правящую Албанскую социалистическую партию и ее председателя обвиняют в махинациях на выборах и коррупции. В конце февраля свыше 60 депутатов от Демократической партии Албании и ее союзников сдали свои мандаты в знак протеста.