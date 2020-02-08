Полиция начала штурм ТЦ в Таиланде, где находятся заложники

Джакрапхантх Тхомма (Фото: Facebook)

Полиция и армия штурмует торговый центр в Таиланде, где находится солдат, застреливший по меньшей мере 20 человек. Об этом сообщает Sky News.

Полиция сообщает, что обезопасила торговый центр в Корате, но никакой информации о стрелке нет. По информации СМИ, в здании находилось 16 заложников.

Также полиция сообщила, что стрелком является сержант Джакрапантх Тхомма.

В Twitter появились видео людей, убегающих от торгового центра:

На данный момент подтверждена смерть 20 человек в результате открытой солдатом стрельбы на военной базе и в торговом центре, среди них - врач, оказывавший помощь пострадавшим. Возможно, в здании торгового центра могут быть другие жертвы. Ранен 31 человек.