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Полиция начала штурм ТЦ в Таиланде, где находятся заложники

Полиция начала штурм ТЦ в Таиланде, где находятся заложники - Фото
Джакрапхантх Тхомма (Фото: Facebook)
08.02.2020, 21:10

О судьбе стрелка, убившего по меньшей мере 20 человек, ничего не сообщается

Полиция и армия штурмует торговый центр в Таиланде, где находится солдат, застреливший по меньшей мере 20 человек. Об этом сообщает Sky News.

Полиция сообщает, что обезопасила торговый центр в Корате, но никакой информации о стрелке нет. По информации СМИ, в здании находилось 16 заложников.

Также полиция сообщила, что стрелком является сержант Джакрапантх Тхомма.

В Twitter появились видео людей, убегающих от торгового центра:

На данный момент подтверждена смерть 20 человек в результате открытой солдатом стрельбы на военной базе и в торговом центре, среди них - врач, оказывавший помощь пострадавшим. Возможно, в здании торгового центра могут быть другие жертвы. Ранен 31 человек. 

  • Сегодня солдат открыл стрельбу в Таиланде, сначала на военной базе, затем в расположенном рядом торговом центре.
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