Полиция начала штурм ТЦ в Таиланде, где находятся заложники

Полиция и армия штурмует торговый центр в Таиланде, где находится солдат, застреливший по меньшей мере 20 человек. Об этом сообщает Sky News.
Полиция сообщает, что обезопасила торговый центр в Корате, но никакой информации о стрелке нет. По информации СМИ, в здании находилось 16 заложников.
Также полиция сообщила, что стрелком является сержант Джакрапантх Тхомма.
В Twitter появились видео людей, убегающих от торгового центра:
#Thailand #shooting -- Ground floor clearing in #Korat shopping mall causes panic pic.twitter.com/4GTrVPHdhM— Ruud Wedding (@RuudWedding) February 8, 2020
На данный момент подтверждена смерть 20 человек в результате открытой солдатом стрельбы на военной базе и в торговом центре, среди них - врач, оказывавший помощь пострадавшим. Возможно, в здании торгового центра могут быть другие жертвы. Ранен 31 человек.