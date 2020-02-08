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В Таиланде солдат стрелял на военной базе и в ТЦ: 17 погибших

В Таиланде солдат стрелял на военной базе и в ТЦ: 17 погибших - Фото
Предполагаемый стрелок (Фото: Twitter)
08.02.2020, 17:40

Стрелок окружен в торговом центре, где все еще находятся покупатели

В Таиланде солдат открыл стрельбу на военной базе, а затем убил несколько человек в торговом центре. Об этом сообщает New York Times.

Как сообщает Bangkok Post со ссылкой на экстренные службы, 17 человек убиты, еще 14 ранены. По информации издания, 16 человек находятся в заложниках.

Солдат, вооруженный штурмовой винтовкой, застрелил на военной базе Сутхампитак вышестоящего офицера и ранил нескольких других. Затем он направился в торговый центр, расположенный в девяти милях от базы в городе Корат, и открыл огонь там.

Местные СМИ сообщают, что торговый центр окружен, в нем осталось много людей. Около 60 человек были выведены из него.

По информации властей на 8:00 вечера по местному времени (15:00 по Киеву), стрелок все еще находился в торговом центре и продолжал стрелять и совершать поджоги.

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