Полиция Польши просит злодеев повременить с преступлениями из-за коронавируса

Польские полицейские (Фото - EPA- Pawel Supernak)

Полиция Польши попросила преступников прекратить все правонарушения на время борьбы с пандемией нового коронавируса. Об этом польские правоохранители сообщили в Facebook.

"Из-за пандемии COVID-19, вызвавшей панику и поставившей перед нами много новых задач, а иногда и непредсказуемое поведение многих людей, ожидающих от нас постоянной помощи, пожалуйста, прекратите все преступные/постыдные/мерзкие действия до дальнейшего уведомления", - написали полицейские.

Правоохранители заявили, что будут благодарны за сотрудничество, связанное с воздержанием от совершения преступлений и правонарушений: "Мы проинформируем вас в отдельном сообщении, когда вы сможете вернуться к повседневной преступной деятельности, продолжив привычную игру в "полицейского-преступника".

Всего на данный момент в Польше подтверждено 246 случаев заболевания коронавирусом.

16 марта медики в Британии рассказали о негативном сценарии: эпидемия продлится до 2021-го, до 8 млн в больницах.

В ночь на 17 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с распространением инфекции.

Зафиксировано семь новых случаев заболевания, всего на данный момент в Украине подтверждены 14. Украине второй пациент умер от коронавирусной инфекции COVID-19. 17 марта в

Читайте также: Коронавирус. Ужесточение "карантина" в Украине: как это будет и к чему приведет