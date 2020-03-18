Полиция Польши просит злодеев повременить с преступлениями из-за коронавируса

Полиция Польши попросила преступников прекратить все правонарушения на время борьбы с пандемией нового коронавируса. Об этом польские правоохранители сообщили в Facebook.
"Из-за пандемии COVID-19, вызвавшей панику и поставившей перед нами много новых задач, а иногда и непредсказуемое поведение многих людей, ожидающих от нас постоянной помощи, пожалуйста, прекратите все преступные/постыдные/мерзкие действия до дальнейшего уведомления", - написали полицейские.
Правоохранители заявили, что будут благодарны за сотрудничество, связанное с воздержанием от совершения преступлений и правонарушений: "Мы проинформируем вас в отдельном сообщении, когда вы сможете вернуться к повседневной преступной деятельности, продолжив привычную игру в "полицейского-преступника".
Всего на данный момент в Польше подтверждено 246 случаев заболевания коронавирусом.
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