Полиция заявила об угрозе взрыва возле Капитолия США: с подозреваемым ведут переговоры
В Вашингтоне полиция ведет переговоры с водителем припаркованного возле Капитолия грузовика. Полиция считает, что в нем может быть взрывчатка, пишет CNN.
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Из нескольких близлежащих зданий проводится эвакуация.
"Это активное расследование угрозы взрыва", – написала в Twitter полиция Капитолия.
По словам двух источников телеканала в правоохранительных органах, на месте происшествия ведутся переговоры с подозреваемым. Источники сообщают, что на пикапе, на котором приехал мужчина, нет номерных знаков.
Эвакуируют два здания Библиотеки Конгресса – Джефферсон и Мэдисон – и офисное здание Cannon House.
Сенат и Палата представителей сейчас не заседают, большинство законодателей находятся в своих офисах.
Верховный суд также был эвакуирован по рекомендации полиции Капитолия США.
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