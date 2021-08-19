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Полиция заявила об угрозе взрыва возле Капитолия США: с подозреваемым ведут переговоры

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2021, 20:06
Полиция заявила об угрозе взрыва возле Капитолия США: с подозреваемым ведут переговоры - Фото
Фото: EPA

В Вашингтоне полиция ведет переговоры с водителем припаркованного возле Капитолия грузовика. Полиция считает, что в нем может быть взрывчатка, пишет CNN.

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Из нескольких близлежащих зданий проводится эвакуация.

"Это активное расследование угрозы взрыва", – написала в Twitter полиция Капитолия.

По словам двух источников телеканала в правоохранительных органах, на месте происшествия ведутся переговоры с подозреваемым. Источники сообщают, что на пикапе, на котором приехал мужчина, нет номерных знаков.

Эвакуируют два здания Библиотеки Конгресса – Джефферсон и Мэдисон – и офисное здание Cannon House.

Сенат и Палата представителей сейчас не заседают, большинство законодателей находятся в своих офисах.

Верховный суд также был эвакуирован по рекомендации полиции Капитолия США.

дополняется

Вадим Ребрина
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США капитолий
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