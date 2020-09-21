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Польша, Литва и Румыния предложили ЕС дать Беларуси безвизовый режим

21.09.2020, 11:26
Польша, Литва и Румыния предложили ЕС дать Беларуси безвизовый режим - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Президенты трех стран утвердили пять пунктов пакета помощи Беларуси и призвали остальные страны присоединяться

Президенты Литвы, Румынии и Польши обратятся к лидерам Евросоюза на саммите 24-25 сентября с просьбой предложить пакет поддержки Беларуси. В него входят безвизовый режим, доступ к финансовым институтам и помощь в присоединении к Всемирной торговой организации. Об этом говорится в заявлении президентов трех стран.

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Пять пунктов пакета помощи:

  1. содействие торговле с ЕС и помощи в переговорах по вступлению в ВТО,
  2. безвизовый режим при наличии необходимых условий,
  3. содействие диверсификации (освоение новых видов и расширение рынка ред.) энергетики и энергетической безопасности Беларуси,
  4. доступ к финансовым ресурсам для реструктуризации и запуска либеральной экономики Беларуси,
  5. увеличение присутствия и активности международных финансовых институтов в реформировании экономики и привлечении инвестиций.

"Мы считаем, что, поддерживая народ Белоруссии, Европейский союз — как крупная мировая экономическая держава — должен предоставить пакет помощи для демократических экономических преобразований Беларуси", — говорится в заявлении.

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Дарья Мостовая
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