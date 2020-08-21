Украина приостанавливает безвиз с Беларусью

Новый порядок выезда заработает с 1 сентября

Правительство временно приостановило соглашение с Беларусью о безвизовых поездках и с 1 сентября 2020 года для поездок в Беларусь украинцам необходим загранпаспорт. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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Новый порядок выезда улучшить защиту украинских граждан, поскольку в случае потери за границей внутреннего паспорта идентификация граждан Украины зарубежными учреждениями является длительной и сложной, отметили в ведомстве.

"Пограничники прогнозируют существенное уменьшение времени прохождения пограничного контроля, поскольку информация с загранпаспортов считывается автоматическими ридерами", - добавили в ГПСУ.

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Также сообщается, что за семь месяцев 2020 года пограничники обнаружили более 300 поддельных паспортов, более двух десятков чужих и более 1300 недействительных.

Украинцев, которые после 1 сентября будут находиться в Беларуси без загранпаспортов, при возвращении в Украину пограничники беспрепятственно пропустят и по внутренним паспортам, уточнили в ГПСУ.

20 августа Украина усилила границу с Беларусью.

Наталия Софиенко

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