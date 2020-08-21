В Госпогранслужбе объяснили, как Украина усилила границу с Беларусью

В Госпогранслужбе отметили, что не зафиксировано ни одной провокации на участке границы с Беларусью

Ситуация на границе с Беларусью остается спокойной, Госпогранслужба задействовала дополнительные ресурсы и силы. Об этом сегодня LIGA.net сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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"Ситуация на совместном участке границы с Беларусью, протяженность которого более 1000 километров, остается спокойной. Наши подразделения надежно охраняют этот участок границы, находятся в усиленном режиме", - отметил Демченко.

По его словам, это предусматривает "привлечение достаточного количества людей и технических средств, активно используется такое направление как участковый инспектор", они собирают всю необходимую информацию.

Демченко уточнил, что, кроме увеличения количества погранотрядов, ведется также оперативно-розыскная работа.

"На данный момент никаких нестандартных ситуаций или провокаций не фиксировались. Мы не фиксировали и перемещение военной техники рядом на границе с Украиной на территории Беларуси", - подчеркнул спикер Госпогранслужбы.

Он уточнил, что на этом направлении работают семь пунктов пропуска, через которые ежедневно пересекают границу в обоих направлениях от 4000 до 5000 человек.

Демченко добавил, что не отмечается резкого увеличения или уменьшения пассажиропотока на границе с Беларусью.

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Арина Толина

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