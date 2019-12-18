Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Польша может покинуть ЕС: озвучили причину

Польша может покинуть ЕС: озвучили причину - Фото
Фото: depositphotos.com
18.12.2019, 06:30

Авторы законопроекта инициируют противоречие между законодательствами ЕС и Польши

В Польше судебная реформа может спровоцировать выход из Европейского Союза. Об этом говорится в заявлении первого председателя Верховного суда.

Авторы законопроекта инициируют противоречие между законодательствами ЕС и Польши, которое, скорее всего, приведет к тому, что структуры ЕС начнут выявлять нарушения обязательств, вытекающих из договора в рамках Союза, а затем к необходимости покинуть ЕС.

В Верховном суде негативно оценивают  такие изменения и считают, что они угрожают независимой судебной системе Польши.

Предлагаемые изменения приведут к устранению из профессии судей, чьи взгляды не соответствуют взглядам правящего большинства, говорится в сообщении.

Под заявлением подписались 15 деканов юрфаков ведущих польских вузов.

  • 8 декабря в польском Сейме (нижняя палата парламента) проголосовали за закон о Верховном суде, который предложил президент страны Анджей Дуда.

В ЕС считают, что судебная реформа подрывает верховенство права в Польше, поскольку назначение судей может влиять на беспристрастность судов.

Читайте также: Судебная реформа в Польше: Еврокомиссия пригрозила санкциями

 

Напишите нам
польша brexit
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 