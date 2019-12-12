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"Полулюди" и животные. Найдена древнейшая картина охоты

"Полулюди" и животные. Найдена древнейшая картина охоты - Фото
Иллюстративное изображение: depositphotos.com
12.12.2019, 10:09

Древний художник изобразил охоту еще 44 000 лет назад

Австралийские ученые обнаружили древнюю картину охоты, на которой изображены разнообразные животные и "получеловеческие" фигуры с копьями. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование. 

Также исследователи обнаружили сотни "карандашей" из красных пигментов, скребков, точеных фигурок и наскальных рисунков.

Эта картина изображает жанровую сцену, что отличает ее от большинства наскальных рисунков. По мнению исследователей, дичью в охоте выступают местные свиньи и карликовые буйволы аноа, а их преследуют восемь "полулюдей". Ученые считают, что на картине изображены элементы камуфляжа первобытных охотников. 

Этой картине примерно 44 000 лет. 

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наука ученые археология охота
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