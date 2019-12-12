"Полулюди" и животные. Найдена древнейшая картина охоты

Австралийские ученые обнаружили древнюю картину охоты, на которой изображены разнообразные животные и "получеловеческие" фигуры с копьями. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование.
Также исследователи обнаружили сотни "карандашей" из красных пигментов, скребков, точеных фигурок и наскальных рисунков.
Эта картина изображает жанровую сцену, что отличает ее от большинства наскальных рисунков. По мнению исследователей, дичью в охоте выступают местные свиньи и карликовые буйволы аноа, а их преследуют восемь "полулюдей". Ученые считают, что на картине изображены элементы камуфляжа первобытных охотников.
Этой картине примерно 44 000 лет.
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