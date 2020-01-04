Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Поляки в счетах за газ до 30% отдают на армию РФ - Глава PGNiG

Поляки в счетах за газ до 30% отдают на армию РФ - Глава PGNiG - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
04.01.2020, 12:47

Петр Возняк напомнил, что РФ, начиная с 2004 года, "семь раз необоснованно прерывала поставки газа" в Польшу

Около 20-30% счета поляков за газ идет на финансирование российской армии. Такое мнение выразил глава правления польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк в интервью TVP Info, сообщает Puls Biznes.

"По крайней мере 20-30% из того, что платит за газ каждый поляк, прямо идет на финансирование, как говорят в России, - оборонного комплекса - российских вооруженных сил", - заявил он.

Возняк считает, что РФ, приостановив поставки нефти в Беларусь, применила против нее "энергетическое оружие". По его словам, Польша имела не такой "болезненный", но похожий опыт в отношениях с Россией. 

Он заявил, что с 2004 года РФ "семь раз необоснованно прерывала поставки газа" в Польшу.

  • 15 ноября 2019 года сообщалось, что Польша решила отказаться от российского газа. Польша собирается наращивать закупки американского сжиженного природного газа.
Напишите нам
армия рф PGNiG петр возняк счет за газ
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 