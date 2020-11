Пользователи интернета раскрыли координаты загадочного монолита в пустыне – видео

Власти штата Юта пытались скрыть местоположение загадочного металлического монолита, найденного в пустыне. Пользователи интернета раскрыли его координаты на следующий день, сообщает BBC.

Власти опасались, что заинтересовавшиеся монолитом могут потеряться в пустыне, поскольку он находится в очень удаленной местности.

Пользователь Reddit Тим Слэйн отследил маршрут вертолета, на котором летели нашедшие монолит сотрудники Бюро авиабезопасности Юты. Слэйн предположил, что в том месте, где вертолет пропадает с радара, он приземлился, чтобы осмотреть находку.

Дальше Слэйн исследовал спутниковые снимки на Google Earth, чтобы найти местность, похожую на ту, что видно на опубликованных фото и видео монолита. Нужный каньон Слэйн нашел всего за 45 минут. Монолит появляется на спутниковых снимках в октябре 2016-го.

После публикации координат первым до монолита добрался бывший офицер армии США Дэвид Сурбер, позже к нему присоединились многие другие.

В Twitter выложено видео, на котором видно, что "монолит" составлен из трех толстых пластин из нержавеющей стали:

