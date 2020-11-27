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Пользователи интернета раскрыли координаты загадочного монолита в пустыне – видео

27.11.2020, 12:35
Пользователи интернета раскрыли координаты загадочного монолита в пустыне – видео - Фото
Металлический монолит в пустыне, штат Юта (Фото – Utah Department of Public Safety)

Власти штата Юта пытались скрыть местоположение загадочного металлического монолита, найденного в пустыне. Пользователи интернета раскрыли его координаты на следующий день, сообщает BBC.

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Власти опасались, что заинтересовавшиеся монолитом могут потеряться в пустыне, поскольку он находится в очень удаленной местности.

Пользователь Reddit Тим Слэйн отследил маршрут вертолета, на котором летели нашедшие монолит сотрудники Бюро авиабезопасности Юты. Слэйн предположил, что в том месте, где вертолет пропадает с радара, он приземлился, чтобы осмотреть находку.

Дальше Слэйн исследовал спутниковые снимки на Google Earth, чтобы найти местность, похожую на ту, что видно на опубликованных фото и видео монолита. Нужный каньон Слэйн нашел всего за 45 минут. Монолит появляется на спутниковых снимках в октябре 2016-го.

После публикации координат первым до монолита добрался бывший офицер армии США Дэвид Сурбер, позже к нему присоединились многие другие.

В Twitter выложено видео, на котором видно, что "монолит" составлен из трех толстых пластин из нержавеющей стали:

По первым предположениям, монолит мог быть создан художником Джоном МакКракеном, умершим в 2011 году. Его галлерист Дэвид Цвирнер сначала подтвердил такую возможность, но позже отозвал заявление.

Власти по-прежнему предупреждают об опасности путешествий к монолиту, но не собираются никак ограничивать их: "Джин выпущен из бутылки. Это свободная страна",– заявил капрал Эндрю Баттенфилд из Департамента общественной безопасности Юты.

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Денис Юдин
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Юта монолит

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