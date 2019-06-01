Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
01.06.2019, 18:22

Помпео - Меркель: Поддержка Украины - ключевой приоритет

Помпео - Меркель: Поддержка Украины - ключевой приоритет - Фото
Фото: EPA

Лидеры США и Германии отметили необходимость совместного противостояния российской агрессии

Государственный секретарь США Майкл Помпео встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы обсудить ключевые общие приоритеты, в числе которых поддержка Украины и противодействие российской агрессии. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

Отмечается, что Помпео и Меркель также обсудили растущие угрозы иранского режима в регионе, необходимость противодействия ракетной деятельности Ирана и региональной агрессии.

Сообщается, что лидеры США и Германии также обсудили общие усилия по налаживанию политического урегулирования, которое положит конец конфликту в Афганистане, сохранив при этом достижения последних 18 лет.

28 мая спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты продолжат снабжать оружием украинскую армию в условиях непрекращающейся войны в Донбассе.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Майкл Помпео, война, Донбасс, Ангела Меркель
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 