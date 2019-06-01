Помпео - Меркель: Поддержка Украины - ключевой приоритет

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Государственный секретарь США Майкл Помпео встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы обсудить ключевые общие приоритеты, в числе которых поддержка Украины и противодействие российской агрессии. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

Отмечается, что Помпео и Меркель также обсудили растущие угрозы иранского режима в регионе, необходимость противодействия ракетной деятельности Ирана и региональной агрессии.

Сообщается, что лидеры США и Германии также обсудили общие усилия по налаживанию политического урегулирования, которое положит конец конфликту в Афганистане, сохранив при этом достижения последних 18 лет.

28 мая спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты продолжат снабжать оружием украинскую армию в условиях непрекращающейся войны в Донбассе.