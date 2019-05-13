Помпео променял Москву на курорт: там его будет ждать Путин

Майкл Помпео (фото - ЕРА)

Глава госдепартамента США Майкл Помпео отменил поездку в Москву, решив ограничиться только завтрашним днем в Сочи, где обсудит "весь спектр проблем" с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом пишет со ссылкой на данные из Госдепа агентство Reuters.

Таким образом, сегодня Помпео не встретится в Москве с представителями американских деловых кругов в РФ и местными студентами, как планировалось ранее. 13 мая он в Брюсселе будет разговаривать о санкциях против Ирана и обсуждать иные сферы.

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Как указали в МИД РФ, 14 мая российское руководство обсудит с Помпео многие темы, включая Украину.