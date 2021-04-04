Попытка госпереворота в Иордании. Принца Хамзу обвинили в заговоре

Сегодня, 4 апреля, бывшего наследного принца Иордании Хамзу ибн Хусейна обвинили в попытке мобилизовать вождей племен против правительства. Об этом сообщил заместитель премьер-министра страны Айман Сафади, передает BBC.

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По словам Сафади, принц Хамза работал с "иностранными организациями" над дестабилизацией государства.

Ранее сегодня принц опубликовал два видеоролика, в которых утверждал, что находится под домашним арестом. Он отрицал заговор, но обвинил лидеров Иордании в коррупции и некомпетентности.

В ответ на эти видеоролики зампремьер-министра Иордании сказал, что принц Хамза использовал видео для искажения фактов и в поисках сочувствия.

На пресс-конференции Сафади сообщил, что принц какое-то время находился под наблюдением, и заговор был "пресечен в зародыше".

Представитель правительства заявил, что человек, связанный с иностранными спецслужбами, предложил жене принца Хамзы, принцессе Басмах, улететь из Иордании. Он не уточнил, какая именно иностранная служба безопасности имеется в виду.

Сафади сказал, что прежде чем публично обвинить принца официальные лица пытались отговорить его от деструктивных действий, но принц Хамза "отнесся к этой просьбе отрицательно". Он отметил, что диалог продолжается.

Как отмечается, королю Иордании Абдалле II ибн Хусейну выразили поддержку США, Великобритания, Египет, Турция и Саудовская Аравия.

Ранее сегодня сообщалось, что в Иордании произошла попытка госпереворота, задержали около 20 человек.

У президента Владимира Зеленского поддержали действующего руководителя страны.

Наталия Медведева

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