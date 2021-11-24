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Послы ЕС договорились вычеркнуть Клименко из санкционного списка – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2021, 13:35
Послы ЕС договорились вычеркнуть Клименко из санкционного списка – СМИ - Фото
Александр Клименко Фото: LIGA.net

Сегодня, 24 ноября, Евросоюз принял решение о снятии санкций с бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, который был чиновником во времена президента-беглеца Виктора Януковича. Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

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"Послы ЕС приняли решение исключить бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из санкционного списка за хищение украинских государственных средств. В списке осталось всего 7 человек", - написал Йозвяк.

Санкции против Клименко в виде замораживания активов были учреждены 14 апреля 2014 года, они были основаны на документах, предоставленных Генпрокуратурой Украины. Всего в санкционный список попали 22 чиновника времен Януковича. За 2015–2019 годы санкции сняли с десяти из них, в том числе с погибшего Виктора Януковича-младшего. В 2020 году санкции сняли с Николая Азарова и Эдуарда Ставицкого, в 2021 – с Сергея Арбузова и Дмитрия Табачника.

  • 21 июня 2021 года Совет ЕС продлил санкции против России за оккупацию Крыма до 23 июня 2022 года, а 27 июня сообщалось, что аналогичное решение приняли Северная Македония, Албания, Норвегия, Украина и Грузия.
  • 10 сентября 2021-го ЕС продлил персональные санкции за агрессию против Украины на полгода – до 15 марта 2022-го.
  • В октябре этого же года Евросоюз расширил санкционный список за оккупацию украинского Крыма. В обновленный документ попали еще восемь человек.

Читайте также: Беглый министр Клименко возвращает арестованное имущество из-за ошибки прокурора: видео

Яна Катасонова
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санкции ЕС Александр Клименко
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