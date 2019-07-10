Посол Британии ушел в отставку после громкого скандала с Трампом

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Британский посол в США Ким Дэррок ушел в отставку после скандала с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Би-би-си.

Ранее СМИ сообщили, что Дэррок, описывая в докладах Трампа, называл его "неумелым", "некомпетентным" и "небезопасным". Посол также заявлял в сообщениях, что "карьера Трампа может закончиться позором" и описывал конфликты в Белом доме как "драки на ножах".

Из-за утечки информации об этом стало известно Трампу. Он оскорбил Дэррока и премьера Великобритании Терезу Мэй и заявил, что Белый дом больше не будет сотрудничать с критиковавшим его послом.

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