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10.07.2019, 15:48

Посол Британии ушел в отставку после громкого скандала с Трампом

Посол Британии ушел в отставку после громкого скандала с Трампом - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Ранее Ким Дэррок назвал главу США "некомпетентным" и "небезопасным"

Британский посол в США Ким Дэррок ушел в отставку после скандала с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Би-би-си

Ранее СМИ сообщили, что Дэррок, описывая в докладах Трампа, называл его "неумелым", "некомпетентным" и "небезопасным". Посол также заявлял в сообщениях, что "карьера Трампа может закончиться позором" и описывал конфликты в Белом доме как "драки на ножах".

Из-за утечки информации об этом стало известно Трампу. Он оскорбил Дэррока и премьера Великобритании Терезу Мэй и заявил, что Белый дом больше не будет сотрудничать с критиковавшим его послом.

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Теги: дональд трамп, ким дэррок
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