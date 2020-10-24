Посольство США в Азербайджане предупредило сограждан о потенциальных терактах

Американцам в Баку рекомендуют держаться незаметно, избегать толп и сохранять бдительность

Посольство США в Азербайджане предупредило о возможных террористических атаках и похищениях граждан США в Баку. Заявление опубликовано на сайте посольства.

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"Посольство США в Баку получило достоверные сообщения о потенциальных террористических атаках и похищениях граждан США и иностранных граждан в Баку, в том числе – против отелей, таких как JW Marriott Absheron", – говорится в заявлении.

Гражданам США рекомендуется проявлять повышенную осторожность в местах, где могут собираться американцы или иностранцы.

Посольство США призывает американцев в Баку избегать толп, не привлекать к себе внимания, сохранять бдительность и следить за местными новостями.

27 сентября 2020-го Азербайджан, заявив о "контроперации", пошел в наступление по всей линии разграничения в Нагорном Карабахе. Начались самые маcштабные с 1994-го бои между военными Азербайджана, Армении и непризнанной "Нагорно-Карабахской республики".

Бои продолжаются до сих пор, LIGA.net ведет хронику боевых действий.

Денис Юдин

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