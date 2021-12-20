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Потенция и вейпинг. У медиков тревожные новости для любителей электронных сигарет

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2021, 14:24
Потенция и вейпинг. У медиков тревожные новости для любителей электронных сигарет - Фото
Фото: pixabay.com

У курильщиков электронных сигарет проблемы с потенцией встречается вдвое чаще, чем у тех, у кого нет такого пристрастия. Об этом говорится в исследовании в American Journal of Preventative Medicine.

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То, что "обычное" курение ведет к проблемам с потенцией, известно давно, однако не было данных о том, как на половую активность влияют никотиновые электронные сигареты.

Авторы провели исследование в США среди 45 971 взрослых мужчин в возрасте от 20 лет и старше. 13 711 из них ответили на вопрос об эректильной дисфункции (мужчинам до 20 лет такой вопрос не задавали).

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Доля эректильной дисфункции была 20,7% в полной выборке. Ежедневные курильщики электронных сигарет в 2,4 раза чаще сообщали о проблемах с потенцией, чем те, кто никогда не пользовался вейпами.

Чтобы отсеять сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) и другие факторов риска эректильной дисфункции, ученые провели повторный анализ (в выборке осталось 11 207 мужчин в возрасте от 20 до 65 лет). Здесь 10,2% сообщили о проблеме, причем среди вейперов она встречалась в 2,2 раза чаще.

Таким образом, говорится в отчете, связь между вейпингом и импотенцией, возможно, не зависит от возраста, ССЗ и некоторых других факторов риска. То есть, делают они вывод, курение независимо связано с эректильной дисфункцией и ССЗ.

Авторы исследования предостерегают: курильщики электронных сигарет "должны знать о возможной связи между вейпингом и возникновением эректильной дисфункции".

Спецпроект: "Голая" правда о вейпах и электронных сигаретах

Евгений Пилипенко
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