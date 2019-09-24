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Короткий шаг влияет на развитие эректильной дисфункции - ученые

Короткий шаг влияет на развитие эректильной дисфункции - ученые - Фото
Иллюстративное изображение: pixabay.com
24.09.2019, 14:28

По результатам исследований, мужчины, которые ходят короткими шагами, более расположены к развитию импотенции

Японские ученые из университета Хиросаки провели исследование и выяснили, что некоторые особенности походки у мужчин связаны с повышенным риском импотенции. Исследование было опубликовано в журнале The Journal of Sexual Medicine.

"Мышечная сила и гибкость паховой области — ключевой элемент в появлении эректильной дисфункции", - заявляет один из авторов исследования Шинго Хакатеяма. 

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Исследование проводилось на группе из 324 мужчин. У них измеряли длину шага при ходьбе, соотнося ее к росту, высоте подъема стопы и скорости преодоления 10-метровой дистанции обычной походкой. 

Эректильная функция оценивалась по 30-балльной шкале международного индекса IIEF-5. 

Мужчин разделили на две группы: с низким и высоким показателем IIEF-5.

Результаты показали, что мужчины с более коротким шагом относительно роста имеют более высокий риск развития импотенции. 

Исследователи отмечают, что эректильная дисфункция связана со слабостью мышц тазового дна. По их мнению, между короткой походкой и слабыми мышцами тазового дна возможна отчетливая связь. 

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наука здоровье ходьба импотенция эректильная дисфункция
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