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"Повесили на рассвете". В Иране казнили оппозиционного журналиста

12.12.2020, 18:54
Рухолла Зам (Фото: ISNA)

Сегодня, 12 декабря, на рассвете в Иране казнили через повешение  журналиста Рухоллу Зама, сайт и Telegram-канал AmadNews которого поддерживали и вдохновляли участников массовых общеиранских протестов 2017 года. О казни сообщило информагентство ISNA.

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47-летний журналист жил и работал в Париже во Франции и был арестован в октябре 2019 при неясных обстоятельствах. 

Корпус стражей Исламской революции заявлял, что Рухолла Зам был арестован в ходе спецоперации, проведенной разведывательной службой КСИР.

Смертный приговор журналисту вынес в июне "революционный суд" – такие суды рассматривают обвинения в особо опасных, с точки зрения правительства Ирана, случаях, в том числе в связи с действиями против власти.

В 2017 году в Иране начались протесты, которые стали самым большим вызовом для власти со времени послевыборных беспорядков 2009 года и заложили основы для подобных выступлений в ноябре 2019-го. Во время беспорядков были убиты более 20 человек, тысячи арестованы.

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Наталия Медведева
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Иран казнь журналист

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