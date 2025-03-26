Пожары в Южной Корее унесли жизни 24 человек и уничтожили 1300-летний храм – видео
В результате масштабных лесных пожаров, охвативших южнокорейскую провинцию Ыйсон, в 200 километрах от Сеула, погибли по меньшей мере 24 человека, среди них четверо спасателей. Об этом сообщает CNN.
Стихия, усиленная сильным ветром и засушливыми погодными условиями, уже уничтожила десятки построек, в том числе 1300-летний буддийский храм Гоунса. Уцелел только его церемониальный колокол, а часть исторических артефактов удалось спасти и эвакуировать.
Во время операции по тушению пожара на территории провинции потерпел крушение вертолет. Пилот погиб на месте.
🚨🗞️🚨Devastating forest fires rage in South Korea, torching 15,000 hectares and claiming 15 preciosy lives. Heroes борьба inferno as authorities throw everything at it. Spread the word #SouthKorea needs our support! #산불 #PrayForSouthKorea pic.twitter.com/JdRFYDep7B— NewsDaily🪖🚨🪖 (@XNews24_7) 26 марта, 2025
Огонь охватил более 17 000 гектаров леса, неся значительные разрушения региону. Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су назвал эти пожары самыми масштабными за последние годы и призвал мобилизовать все возможные ресурсы для борьбы со стихийным бедствием.
"Мы должны сосредоточить все усилия на ликвидации лесных пожаров до конца этой недели, поскольку нас беспокоят беспрецедентные масштабы разрушений", – заявил он.
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