Пожары в Южной Корее унесли жизни 24 человек и уничтожили 1300-летний храм – видео

В результате масштабных лесных пожаров, охвативших южнокорейскую провинцию Ыйсон, в 200 километрах от Сеула, погибли по меньшей мере 24 человека, среди них четверо спасателей. Об этом сообщает CNN.

Стихия, усиленная сильным ветром и засушливыми погодными условиями, уже уничтожила десятки построек, в том числе 1300-летний буддийский храм Гоунса. Уцелел только его церемониальный колокол, а часть исторических артефактов удалось спасти и эвакуировать.

Во время операции по тушению пожара на территории провинции потерпел крушение вертолет. Пилот погиб на месте.

🚨🗞️🚨Devastating forest fires rage in South Korea, torching 15,000 hectares and claiming 15 preciosy lives. Heroes борьба inferno as authorities throw everything at it. Spread the word #SouthKorea needs our support! #산불 #PrayForSouthKorea pic.twitter.com/JdRFYDep7B