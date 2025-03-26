Пожежі у Південній Кореї забрали життя 24 людей та знищили 1300-річний храм – відео
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Унаслідок масштабних лісових пожеж, які охопили південнокорейську провінцію Ийсон, що за 200 кілометрів від Сеула, загинули щонайменше 24 людини, серед них четверо рятувальників. Про це повідомляє CNN.

Стихія, посилена потужним вітром і посушливими погодними умовами, вже знищила десятки будівель, зокрема 1300-річний буддійський храм Гоунса. Уцілів лише його церемоніальний дзвін, а частину історичних артефактів вдалося врятувати та евакуювати.

Під час операції з гасіння пожежі на території провінції зазнав аварії гелікоптер. Пілот загинув на місці.

Вогонь охопив понад 17 000 гектарів лісу, завдаючи значних руйнувань регіону. Прем'єр-міністр Південної Кореї Хан Док Су назвав ці пожежі наймасштабнішими за останні роки та закликав мобілізувати всі можливі ресурси для боротьби зі стихійним лихом.

"Ми повинні зосередити всі наші зусилля на ліквідації лісових пожеж до кінця цього тижня, оскільки нас турбують безпрецедентні масштаби руйнувань", – заявив він.

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