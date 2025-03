Пожежі у Південній Кореї забрали життя 24 людей та знищили 1300-річний храм – відео

Унаслідок масштабних лісових пожеж, які охопили південнокорейську провінцію Ийсон, що за 200 кілометрів від Сеула, загинули щонайменше 24 людини, серед них четверо рятувальників. Про це повідомляє CNN.

Стихія, посилена потужним вітром і посушливими погодними умовами, вже знищила десятки будівель, зокрема 1300-річний буддійський храм Гоунса. Уцілів лише його церемоніальний дзвін, а частину історичних артефактів вдалося врятувати та евакуювати.

Під час операції з гасіння пожежі на території провінції зазнав аварії гелікоптер. Пілот загинув на місці.

🚨🗞️🚨Devastating forest fires rage in South Korea, torching 15,000 hectares and claiming 15 precious lives. Heroes battle the inferno as authorities throw everything at it. Spread the word #SouthKorea needs our support! #산불 #PrayForSouthKorea pic.twitter.com/JdRFYDep7B