Правительство Британии инвестировало в компанию по организации секс-вечеринок
Правительство Британии вложило средства в компанию, которая организовывает секс-вечеринки
Британское правительство инвестировало $221 780 в компанию, которая занимается организацией секс-вечеринок. Об этом сообщает CNN.
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Killing Kittens, занимающаяся организацией вечеринок для взрослых в Лондоне и Нью-Йорке, заявила, что получила средства от Фонда будущего правительства Великобритании. Фонд создали, чтобы помочь предпринимателям пережить пандемию COVID-19.
Компанию Killing Kittens основали в 2005 году. Она организовывает вечеринки в масках только для членов соцсети. Сегодня соцсеть насчитывает 180 000 членов в 12 странах. Трафик Killing Kittens вырос на 330% во время карантина из-за коронавируса.
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