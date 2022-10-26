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Правительство Германии поддержало план легализации рекреационного каннабиса

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26.10.2022, 21:29
Правительство Германии поддержало план легализации рекреационного каннабиса - Фото
Скриншот из видео

Правительство Германии поддержало план легализации каннабиса в стране, хотя остается непонятным, будет ли этот план принят на европейском уровне. Об этом сообщает DW.

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План, представленный министром здравоохранения Германии Карлом Лаутербахом, предусматривает, что каннабис и его активное вещество тетрагидроканабинол (ТГК) больше не будут классифицироваться как наркотики.

Покупка и хранение до 30 г марихуаны для личного рекреационного потребления не будут наказываться. Ее выращивание будет разрешено в ограниченном объеме. На одного взрослого человека планируют разрешить выращивание трех растений.

Также предполагается продажа каннабиса в лицензированных специализированных магазинах и, возможно, в аптеках, однако реклама соответствующих продуктов будет запрещена.

Издание отмечает, что правила Европейского Союза по обращению с каннабисом могут помешать его легализации в Германии, ведь международно-правовая база предлагает "ограниченные возможности для реализации проекта коалиции", говорится в утвержденном правительством плане.

То есть соответствующий законопроект предварительно должен быть оценен ЕС и может быть рассмотрен парламентом ФРГ только в том случае, если не получит правовых возражений со стороны Евросоюза. Ожидается, что коалиция представит законопроект в конце этого или начале следующего года, но его финальная редакция будет зависеть от оценки ЕС.

  • В июне 2022 года правительство Украины поддержало законопроект о легализации медицинского каннабиса для лечения онкологических заболеваний и полученных в результате войны посттравматических стрессовых расстройств.
Вадим Ребрина
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Германия наркотики каннабис марихуана
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